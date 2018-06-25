إعلام كوريا الشمالية يطالب أمريكا بتعزيز الثقة بين البلدين

طالبت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية ببذل الجهود من أجل تأسيس ثقة مُشتركة بين البلدين..تعزيزا للتحركات الأخيرة التي قامت بها كل من واشنطن وسول بوقف تدريباتهما العسكرية المُشتركة، التي تجرى سنويًا، والتخفيف من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.



وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، بأن وسائل الإعلام الكورية الشمالية شددت مرارًا وتكرارًا على ضرورة تنفيذ الإعلان المُشترك، الذي وقعته الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في قمة سنغافورة، التي عُقدت في الـ 12 من شهر يونيو الجاري. كما شددت على تأسيس علاقة ثنائية جديدة من خلال "بناء الثقة" بين البلدين.



وذكر أحد المواقع الإعلامية الشهيرة في كوريا الشالية، اليوم، أن بيونج يانج ستتخذ خطوات جديدة ومتبادلة، في حال اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تتسم بحسن النية وتهدف إلى بناء الثقة المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية ببن البلدين.



كما أشار الموقع الكوري الشمالي إلى أن القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة كانت بمثابة إنجاز تاريخي لكلا البلدين، إذ أنهت العداء بينهما ومهدت الطريق نحو علاقات ثنائية جديدة..مؤكدًا أن كلا الجانبين يجب أن يبذلا المزيد من الجهود الصادقة لتنفيذ الإعلان المُشترك بينهما.