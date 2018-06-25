ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إعلام كوريا الشمالية يطالب أمريكا بتعزيز الثقة بين البلدين

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:01 م
رئيسا كوريا الشمالية
رئيسا كوريا الشمالية وامريكا
أ.ش.أ
طالبت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية ببذل الجهود من أجل تأسيس ثقة مُشتركة بين البلدين..تعزيزا للتحركات الأخيرة التي قامت بها كل من واشنطن وسول بوقف تدريباتهما العسكرية المُشتركة، التي تجرى سنويًا، والتخفيف من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، بأن وسائل الإعلام الكورية الشمالية شددت مرارًا وتكرارًا على ضرورة تنفيذ الإعلان المُشترك، الذي وقعته الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في قمة سنغافورة، التي عُقدت في الـ 12 من شهر يونيو الجاري. كما شددت على تأسيس علاقة ثنائية جديدة من خلال "بناء الثقة" بين البلدين.

وذكر أحد المواقع الإعلامية الشهيرة في كوريا الشالية، اليوم، أن بيونج يانج ستتخذ خطوات جديدة ومتبادلة، في حال اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تتسم بحسن النية وتهدف إلى بناء الثقة المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية ببن البلدين.

كما أشار الموقع الكوري الشمالي إلى أن القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة كانت بمثابة إنجاز تاريخي لكلا البلدين، إذ أنهت العداء بينهما ومهدت الطريق نحو علاقات ثنائية جديدة..مؤكدًا أن كلا الجانبين يجب أن يبذلا المزيد من الجهود الصادقة لتنفيذ الإعلان المُشترك بينهما.

ترشيحاتنا

التعليم تصدر بيانا عاجلا بشأن امتحان أحياء الثانوية العامة

حبس رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه في واقعة وفاة محتجز

غباشي: أردوغان تعامل بذكاء سياسي مع الانتخابات التركية

العدل يرشح هذا المدرب لتولى منتخب مصر

الفيفا عن الحضري: أكبر لاعب بالمونديال تصدى لضربة جزاء خرافية

فاران مدافع منتخب فرنسا: ارتداء شارة القائد أمام الدنمارك شرف

خالد بيومي يؤكد: الشعب يطالب برحيل كوبر واتحاد الكرة المصري

ننشر الاتهامات الموجهة لرئيس ومعاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

بث مباشر.. استعدادات مباراة السعودية ومصر في روسيا 2018

بعد كتابته للتاريخ.. عصام الحضري أكبر من 3 مدربين في المونديال

خالد بيومي: ربنا ينتقم منك يا كوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضد الشيخوخة.. 17 نوع طعام تحمى بشرتك من تقدم العمر

مساعد وزير الداخلية للسجون يتفقد أحوال النزلاء بأبو زعبل ..صور

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

فيديو

أسامة رستم: الدواء المصري يغطي 92% من الاحتياجات ..فيديو وصور
رئيس جامعة الفيوم لـ صدى البلد: مسئولو جامعتي كلهم شباب.. اكتشفت وجود 21 إدارة بلا موظفين.. نستعد لافتتاح 19 مشروعا في 2019.. والصدفة أنقذتني من فضيحة البنطلون المقطع.. فيديو
غباشي: مشروعات ضخمة فى تركيا تبدأ بحلول 2023 .. فيديو
غباشي: أردوغان تعامل بذكاء سياسي مع الانتخابات التركية
وزير مالية الأردن الأسبق: الحكومة ستخفض النفقات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟