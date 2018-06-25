تأجيل محاكمة ميريهان حسين وضابطي الهرم لـ 2 يوليو

قررت محكمة جنح الهرم، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنانة ميريهان حسين، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وكذلك محاكمة ضابطي بقسم شرطة الهرم لاتهامهما بالتعدي علي الفنانة وهتك عرضها وسبها وقفها لجلسة ٢ يوليو المقبل، لطلبات الدفاع.



وجاء في التحقيقات أنه أثناء ارتكاز قوة أمنية بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام تم استيقاف إحدى السيارات الملاكى رفضت قائدة السيارة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضابط قوة الكمين أرضًا.



وتمكنت القوات من استيقاف السيارة بإستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة ميريهان حسين محمد بسيونى، وأثناء ضبطها قامت بالتعدى على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، تمت السيطرة عليها وضبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.



وقالت الفنانة ميريهان حسين في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرضت للاعتداء من ضابطين بقسم الهرم بالسب والضرب بل وامتد الأمر إلى هتك العرض داخل القسم.

