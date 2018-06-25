ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة ميريهان حسين وضابطي الهرم لـ 2 يوليو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:33 م
الفنانة ميريهان حسين
الفنانة ميريهان حسين
مني حسين - أحمد مهدي
قررت محكمة جنح الهرم، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنانة ميريهان حسين، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وكذلك محاكمة ضابطي بقسم شرطة الهرم لاتهامهما بالتعدي علي الفنانة وهتك عرضها وسبها وقفها لجلسة ٢ يوليو المقبل، لطلبات الدفاع.

وجاء في التحقيقات أنه أثناء ارتكاز قوة أمنية بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام تم استيقاف إحدى السيارات الملاكى رفضت قائدة السيارة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضابط قوة الكمين أرضًا.

وتمكنت القوات من استيقاف السيارة بإستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة ميريهان حسين محمد بسيونى، وأثناء ضبطها قامت بالتعدى على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، تمت السيطرة عليها وضبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.

وقالت الفنانة ميريهان حسين في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرضت للاعتداء من ضابطين بقسم الهرم بالسب والضرب بل وامتد الأمر إلى هتك العرض داخل القسم.

ترشيحاتنا

صحيفة :رابيو يتمرد على سان جيرمان من أجل الانضمام لبرشلونة

مرتضى يكشف سر بيع جبر وطارق حامد للأهرام بـ 5 ملايين دولار ..فيديو

صدق أو لا تصدق.. الحضري أكبر سنا من 3 مدربين بمونديال روسيا

خالد بيومي: ربنا ينتقم منك يا كوبر

شاهد.. بكاء عمرو وردة بعد هزيمة المنتخب الوطني

سواريز أفضل لاعب في مباراة الأوروجواي وروسيا

محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة مصر والسعودية

رقم سلبي جديد تحققه مصر عقب وداع كأس العالم

حبس نجل الفنان المرسي أبو العباس بتهمة قتل زوجته وطفلتيه

بث مباشر.. استعدادات مباراة السعودية ومصر في روسيا 2018

سلمان الفراج يسجل رقما مميزا مع السعودية بعد هدفه في مصر .. فيديو

التعادل 1-1 يحكم قبضته على الشوط الأول بين مصر والسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد وزير الداخلية للسجون يتفقد أحوال النزلاء بأبو زعبل ..صور

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

وزير الاتصالات: تسليم وتسلم ملفات الوزارة جرى في مناخ من الود .. صور

فيديو

جبر: طلب إيطاليا إقامة مخيمات في ليبيا يهدد بتقسيمها ..فيديو
رضا عبدالعال يكسب الرهان: مصر تخسر كل مبارياتها في كأس العالم
جيلان جبر: ترامب متبجح سياسيا وعلينا الدفاع عن مصالحنا.. فيديو
شاهد... كيف تصرفت مراسلة بكأس العالم مع مشجع حاول تقبيلها
شاهد.. مشجعة سافرت خلف منتخب مصر في كأس العالم 1990 و2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟