مدرب السعودية: الأخضر استحق الفوز أمام مصر

أكد الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم أن فريقه استحق الفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في كأس العالم 2018.
وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هناك قرارات علي أن اتخذها بحسب ما أراه في الحصص التدريبية، لذا في بعض الأوقات قد اتخذ قرارات تبدو لكم غير صحيحة".
وأضاف "بعد هدف المنتخب المصري الأول، تمكنا من الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات المباراة، ولم يتمكن المنتخب الخصم من صناعة أكثر من فرصة بعد ذلك، لذا أرى بأن هذا الفوز مستحق، علي أن أقول إننا كنا نتوقع مستوى مختلف في مباراة الافتتاح ضد روسيا، لذا تفاجأنا كثيرًا بما حدث أثناء تلك المباراة".