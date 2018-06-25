مدرب السعودية: الأخضر استحق الفوز أمام مصر

أكد الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم أن فريقه استحق الفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في كأس العالم 2018.





وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هناك قرارات علي أن اتخذها بحسب ما أراه في الحصص التدريبية، لذا في بعض الأوقات قد اتخذ قرارات تبدو لكم غير صحيحة".



