كريم فهمي: هذا وقت حسام حسن لقيادة المنتخب

علق الفنان كريم فهمي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر" بعد انتهاء مباراة مصر والسعودية بفوز الفريف السعودي 2-1 مشيرا إلى أن المنتخب بحاجة لمدرب مصري يعمل على إعادة رفع كفاءة المنتخب.



وعلق "فهمي": "عمرك ما هتعمل انجاز الا تحت قيادة مدير فني مصري، ده وقت حسام حسن ولا وقت للمصالح أو تصفية حسابات".



ويعد لقاء مصر والسعودية، مجرد تحصيل حاصل، خاصة في ظل وداع الفريقين للمونديال، بالخسارة أمام أوروجواي وروسيا اللذان حسما تأهلهما إلى الدور المقبل ويلعبان فى نفس التوقيت على حسم صدارة المجموعة.