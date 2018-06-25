الفشل رفيق درب كوبر فى مونديال روسيا

ودع المنتخب الوطني العرس الكروي العالمى المقام حاليا بروسيا، والذى شارك فيه بعد غياب 28 عاما، وعاد صفر اليدين، دون أن يحقق أى نتائج إيجابية، وهو ما يعكس غياب النتائج الإيجابية سواء من جانب لاعبي المنتخب، أو من جانب الخطط الفنية التى غابت عن المدير الفنى، الذى كان الفشل فى كل المباريات التى خاضها المنتخب الوطنى هو سيد الموقف والرفيق الذى لم يترك هيكتور كوبر، ذلك المدرب الفني الذي فشل في قيادة المنتخب كما فشل من قبل فى قيادة الفريق الأرجنتيني.



هيكتور كوبر واجه انتقادات كثيرة من الجماهير المصرية والشخصيات الرياضية.



ووقع المنتخب الوطنى في المجموعة الأولى التي تضم كل من روسيا، وأوروجواي والسعودية وفيما يلي نستعرض النتائج التي حققها هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني منذ بداية انطلاق المونديال.



خسر المنتخب الوطني ثلاث مباريات والتي بدأت بمواجه منتخب أوروجواي والتي استطاع تحقيق الفوز بهدف نظيف دون رد من جانب لاعبي الفراعنة.



وعلى الصعيد الآخر واجه المنتخب الوطني منتخب روسيا صاحبة الأرض التي تستضيف العرس الكروي والتي انتهت بفوز الدب الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد واستطاع أن يحرزه محمد صلاح من ضربة جزاء في الشوط الثاني.



أما الهزيمة الأخيرة التي تلقاها المنتخب الوطني كانت اليوم من منافسة المنتخب السعودي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم وانتهت بتحقيق المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وأحرز هدف الفراعنة الوحيد محمد صلاح.