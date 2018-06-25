ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الفشل رفيق درب كوبر فى مونديال روسيا

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:08 م
صدى البلد
ودع المنتخب الوطني العرس الكروي العالمى المقام حاليا بروسيا، والذى شارك فيه بعد غياب 28 عاما، وعاد صفر اليدين، دون أن يحقق أى نتائج إيجابية، وهو ما يعكس غياب النتائج الإيجابية سواء من جانب لاعبي المنتخب، أو من جانب الخطط الفنية التى غابت عن المدير الفنى، الذى كان الفشل فى كل المباريات التى خاضها المنتخب الوطنى هو سيد الموقف والرفيق الذى لم يترك هيكتور كوبر، ذلك المدرب الفني الذي فشل في قيادة المنتخب كما فشل من قبل فى قيادة الفريق الأرجنتيني.

هيكتور كوبر واجه انتقادات كثيرة من الجماهير المصرية والشخصيات الرياضية.

ووقع المنتخب الوطنى في المجموعة الأولى التي تضم كل من روسيا، وأوروجواي والسعودية وفيما يلي نستعرض النتائج التي حققها هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني منذ بداية انطلاق المونديال.

خسر المنتخب الوطني ثلاث مباريات والتي بدأت بمواجه منتخب أوروجواي والتي استطاع تحقيق الفوز بهدف نظيف دون رد من جانب لاعبي الفراعنة.

وعلى الصعيد الآخر واجه المنتخب الوطني منتخب روسيا صاحبة الأرض التي تستضيف العرس الكروي والتي انتهت بفوز الدب الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد واستطاع أن يحرزه محمد صلاح من ضربة جزاء في الشوط الثاني.

أما الهزيمة الأخيرة التي تلقاها المنتخب الوطني كانت اليوم من منافسة المنتخب السعودي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم وانتهت بتحقيق المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وأحرز هدف الفراعنة الوحيد محمد صلاح.

موضوعات متعلقة

كوبر يردد السلام الوطني باللغة العربية ويقود مصر للمونديال.. فيديو

2017 فيها حاجة حلوة..صافرة مصرية بمونديال روسيا..ومنتخب مصر وصيف "الكان" ويتأهل لكأس العالم

"أبوريدة هايص .. وكوبر لايص" قبل المونديال .. الأرجنتينى يبحث عن منتخب لاتيني .. ومنافسو الفراعنة "شبعانين" وديات

"صدقي": الفراعنة استفادوا من لقائي البرتغال واليونان وكوبر يعاني في مركز رأس الحربة

كوبر: راض عن أداء اللاعبين وغياب محمد صلاح كان للحفاظ عليه

حالة وحيدة تمكن منتخب مصر من الفوز على الدب الروسي بالمونديال

ترشيحاتنا

استمرار التظاهرات واشتباكات مع الشرطة في طهران ..فيديو وصور

صاحب مطعم يقتل شخصا ويصيب اثنين بسبب إهانته أمام ابنته

عاجل.. شبان من غزة يدخلون إسرائيل ويستولون على عتاد عسكري

مشاجرة بين تونسيين وإسرائيليين خلال فعاليات كأس العالم.. فيديو

شريف عامر بعد مباراة مصر والسعودية: شوف طريقك يا أبو صلاح

إيران تفجر مفاجأة بشأن برنامجها الصاروخي

وزير الداخلية: نجحنا فى محاصرة الجماعات الإرهابية .. فيديو

محمد صلاح يعتذر لشعب مصر: معلش إحنا لسه صغيرين

سواريز أفضل لاعب في مباراة الأوروجواي وروسيا

خالد بيومي يؤكد: الشعب يطالب برحيل كوبر واتحاد الكرة المصري

التعادل 1-1 يحكم قبضته على الشوط الأول بين مصر والسعودية

رياضة البرلمان: اتحاد الكرة قائم على المصالح والمنتخب الضحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضد الشيخوخة.. 17 نوع طعام تحمى بشرتك من تقدم العمر

مساعد وزير الداخلية للسجون يتفقد أحوال النزلاء بأبو زعبل ..صور

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

فيديو

أسامة رستم: الدواء المصري يغطي 92% من الاحتياجات ..فيديو وصور
رئيس جامعة الفيوم لـ صدى البلد: مسئولو جامعتي كلهم شباب.. اكتشفت وجود 21 إدارة بلا موظفين.. نستعد لافتتاح 19 مشروعا في 2019.. والصدفة أنقذتني من فضيحة البنطلون المقطع.. فيديو
غباشي: مشروعات ضخمة فى تركيا تبدأ بحلول 2023 .. فيديو
غباشي: أردوغان تعامل بذكاء سياسي مع الانتخابات التركية
وزير مالية الأردن الأسبق: الحكومة ستخفض النفقات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟