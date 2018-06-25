بعد كتابته للتاريخ.. عصام الحضري أكبر من 3 مدربين في المونديال

دخل الحارس المصري عصام الحضري، تاريخ الكرة العالمية، بعد مشاركته اليوم في مباراة مصر والسعودية في بطولة كأس العالم، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ الكرة الأرضية مشاركة في المونديال.



وتفوق عصام الحضري عن أساطير الكرة العالمية، بقائمة الأكبر سنا مشاركة في كأس العالم على مر التاريخ، ومن المفارقات العجيبة أن عصام الحضري يتفوق سنا على 3 مدربين لمنتخبات مشاركة في المونديال، وهم:



- روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بـ179 يوما

- ملادن كرستايتش مدرب صربيا بـ413 يوما

- أليو سيسيه مدرب السنغال بـ1164 يوما



وسجل عصام الحضري اسمه من نور بعدما شارك عن عمر 45 عاما و161 يوما، ليكون هو الشيء الإيجابي الوحيد لمنتخب مصر في المونديال الجاري.