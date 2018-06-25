الشوالي: كل التمنيات لمنتخبي مصر والسعودية في قادم المسابقات

غرد المعلق الرياضي عصام الشوالي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر" بعد انتهاء مباراة مصر والسعودية، مهنئا الفريق السعودي على الفوز وفخور بمجهود كل من الفريقين.



وقال "الشوالى"، فى تغريدته: "مبروك للأخضر السعودي، هاردلك لمنتخب مصر.. مباراة ممتعة ومحترمة من كلا الجانبين، كل التمنيات للمنتخبين بالنجاح في قادم المسابقات".



ويعد لقاء مصر والسعودية، مجرد تحصيل حاصل، خاصة في ظل وداع الفريقين للمونديال، بالخسارة أمام أوروجواي وروسيا اللذين حسما تأهلهما إلى الدور المقبل.