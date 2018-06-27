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كأس العالم

فيديو جراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد إيهاب

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:53 ص
صدى البلد
ننشر 10 معلومات عن اللاعب محمد إيهاب الذي حصد ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً بإسبانيا.

- محمد إيهاب رباع مصري من مواليد محافظة الفيوم سنة 1989

- أول لاعب عربي وإفريقي يصعد على منصة بطولات العالم للكبار عام 2014، 2015، 2017 .

- فاز بالميدالية البرونزية في وزن 77 كيلو جرامًا برفع الأثقال في الأولمبياد الصيفية 2016 .

- حصل على المركز الثاني في بطولة العالم للرجال التي أقيمت في كازاخستان سنة 2014.

- حصل على المركز الثاني في بطولة العالم التي أقيمت سنة 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية.

- أول لاعب عربي إفريقي يصعد على المنصة الثلاثية بطولات عالم ناشئين وعالم كبار ودوره أولمبية.

- منحته مؤسسة قلادة قلادة تاميكوم من الطبقة الماسية.

- أدرجته مؤسسة قلادة في قائمة الشرف الوطني باب الرياضيين.

- حصد ذهبية النتر بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى إسبانيا وزن 77 كجم.

- حصد ذهبية الخطف فى وزن 77 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط.

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