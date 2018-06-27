فيديو جراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد إيهاب

ننشر 10 معلومات عن اللاعب محمد إيهاب الذي حصد ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً بإسبانيا.





- محمد إيهاب رباع مصري من مواليد محافظة الفيوم سنة 1989





- أول لاعب عربي وإفريقي يصعد على منصة بطولات العالم للكبار عام 2014، 2015، 2017 .





- فاز بالميدالية البرونزية في وزن 77 كيلو جرامًا برفع الأثقال في الأولمبياد الصيفية 2016 .





- حصل على المركز الثاني في بطولة العالم للرجال التي أقيمت في كازاخستان سنة 2014.





- حصل على المركز الثاني في بطولة العالم التي أقيمت سنة 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية.





- أول لاعب عربي إفريقي يصعد على المنصة الثلاثية بطولات عالم ناشئين وعالم كبار ودوره أولمبية.





- منحته مؤسسة قلادة قلادة تاميكوم من الطبقة الماسية.





- أدرجته مؤسسة قلادة في قائمة الشرف الوطني باب الرياضيين.





- حصد ذهبية النتر بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى إسبانيا وزن 77 كجم.



