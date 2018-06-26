محافظ المنيا يتفقد عددا من الخدمات بمركز مطاي .. وزيارة أول مصنع للملابس بمجمع مصر الخير بالمنطقة الصناعية شرق النيل .. وإزالة التعديات على شارع الإبراهيمية

محافظ المنيا يتفقد عددا من الخدمات بمركز مطاي

أول مصنع للملابس بمجمع مصر الخير بالمنطقة الصناعية شرق النيل

زيارة محطة المياه بقرية على باشا تمهيدا لتوسيعها

إزالة التعديات على شارع الإبراهيمية

تفقد عصام البديوى محافظ المنيا، مبنى الخدمات الطبية بمركز مطاى، ضمن جولة لمتابعة عدد من الخدمات بالمركز، رافقه فيها اللواء ناصر فتحي رئيس المركز ودكتور خالد جمال وكيل مديرية الصحة والنائبة سلوي أبو الوفا.وتفقد المحافظ الإنشاءات واستمع إلى شرح للخدمات الطبية التي تشمل حضانات ، ووحدات غسيل الكلى، وعيادة للأسنان.ووجه "البديوى"، بالإسراع في تنفيذ مركز الخدمات الطبية للتيسير على المرضى وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين وحسن معاملة المرضى، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية بكل مركز للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.واستكمل جولته بمركز مطاى، بزيارة محطة المياه بقرية على باشا ، تمهيدًا لتوسيعها ، بعد شكاوى الأهالي من ضعف المياه في المركز ، ومن المتوقع أن يصل التوسع في المرحلة الثانية إلى 800 متر/ الثانية إضافة إلى المرحلة الأولى التي تعمل بطاقة 400 متر/ الثانية .كما تفقد "البديوى "، مستودع شركة مطاحن مصر الوسطى بمركز مطاى ، وذلك لبحث الشكوى المقدمة من الأهالي من ضيق الشارع ودخول السيارات لتحميل القمح من داخل الشارع مما يؤثر على منازلهم وإغلاق الشارع تمامًا ، واستمع إلى مقترح من الوحدة المحلية ليكون المدخل للمستودع من الشارع الرئيسي المطل على ترعة الإبراهيمية ، عن طريق قطعة أرض بها مباني إدارية لشركة مياه الشرب والصرف والصحي بالمركز .واختتم المحافظ جولته بتفقد شارع الإبراهيمية بجوار كنيسة المناهرى بالمركز، للتأكد من إزالة التعديات على الشارع ، واستمع إلى شكاوى عدد من الباعة الجائلين. كما استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين أثناء جولته بالمركز وكلف رئيس الوحدة المحلية بسرعة حلها.كما تفقد، الأعمال الإنتاجية لأول مصنع للملابس يتم تشغيله بمجمع صناعات مصر الخير للمنسوجات بالمنطقة الصناعية شرق النيل، والمقام على مساحة 6400 متر للمصنع بالإضافة إلى 600 متر مبانى خدمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليون جنيه.رافق "البديوى"، خلال جولته داخل أقسام المصنع محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية، حيث أشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمساهمة في دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب علاوة على دورها في تقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.وأكد دعم المحافظة بالكامل لكافة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المحافظة.من جانبه، قال محمد محي الدين رئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة مصر الخير، إن المصنع يضم: ( مكاتب إدارية ـ مخزن للمنتج النهائي ـ منطقة القص ـ مخزن للأقمشة ـ قسم للخياطة والكي ـ قسم للتعبئة والتغليف)، مشيرًا إلى أن المصنع يوفر فرص عمل لما يقرب من 750 فرد كاساسين ويصل عدد العمالة إلى 1000 عامل وفقًا لاحتياجات المصنع والشغل الموسمي، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في الوقت الحالي إلى 10 ألاف قطعة يوميًا وخلال الثلاثة أشهر القادمة ستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع لـ 20 ألف قطعة مصدرة إلى الخارج.ويقام مجمع صناعات مصر الخير للمنسوجات على مساحة تقدر بحوالي 50 ألف متر وبتكلفة تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه، حيث تقوم الجمعية بتمويل المشروع من حيث تكاليف الإنشاء وماكينات التشغيل وذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب ودعم حركة التصدير إلى الخارج.ومن المفترض أن يضم المجمع عقب استكمال مراحله الإنشائية 10 مصانع ملابس للتصدير للخارج تصل مساحة كل منها 6 ألاف متر حيث يضم كل مصنع ( مبنى إداري ـ غرفة للكهرباء ـ مطعم ـ غرفة كومبريسور ـ خزان ارضي ـ مبنى للاستثمار ـ مصلى للرجال).