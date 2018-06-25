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غباشي: أردوغان تعامل بذكاء سياسي مع الانتخابات التركية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:03 م
الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية وال
إسلام الطوانسي
قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما فعله أردوغان وحزب العدالة التركي هو نوع من الذكاء السياسي كان نتيجته فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأضاف غباشي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حزب العدالة التركي تمكن من استقطاب حزب الحركة القومية والذي كان ضمن ائتلاف أحزاب خططت للإطاحة بأردوغان في الانتخابات السابقة، لكن أردوغان تمكن من انتزاع هذا الحزب من الائتلاف.

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية التركي نجح في استقطاب بعض المعارضين، وهو ما منحهم قوة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أن أردوغان حزبيا لا يستطيع تشكيل حكومة لولا الحركة القومية التي حصلت على 53.6%، في حين أن العدالة الاجتماعية حصل على 42%.

وأشار إلى أن أردوغان أيضا تمكن من تحييد عبد الله جول أحد أقطاب العدالة والتنمية والذي كان من الممكن أن يهدد عرض أردوغان، إلى جانب حصوله على تأييد حزب الحركة القومي رغم اختلافات الأيديولوجيات بينهما.

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