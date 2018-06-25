خالد حمزة لـ صدى البلد: افتتاح 19 مشروعا جديدا العام المقبل

أعلن الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، أن هناك 19 مشروعًا تستعد جامعة الفيوم لإستلامها وافتتاحها خلال العام المقبل 2019.



وقال حمزة في حوار خاص لموقع "صدى البلد": إن أبرز هذه المشروعات مشروع مبنى المعامل المركزية البحثية، ومبنى كلية الطب البيطري، ومبنى كلية الصيدلة، ومبنى كلية التمريض، ومبنى كلية طب الأسنان، ومبنى حوض النيل، ومبنى الأنشطة الطلابية، ومبنى الخدمات الطلابية، مبنى ملحق بكلية الآداب، ومبنى ملحق بكلية الحاسبات والمعلومات ، ومبنى كلية رياض الأطفال، ومستشفى الإقامة الكاملة، ومنظومة للحريق في 3 كليات.