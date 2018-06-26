حضري طبق سلطة الأرز بالخضار

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير سلطة الأرز بالخضار طبق مميز ومليئ بالفوائد الغذائية.



المقادير :



نصف زهرة كرنب مبشورة ملعقة كبيرة زبدة ملعقة كبيرة زيت ملح فلفل 2 علبة تونة دايت نصف علبة ذرة 4 ملعقة كبيرة مايونيز 10 بيضات مسلوقة 250 جرام أرز مسلوق 250 جرام جزر مقطع مسلوق 500 جرام بطاطس مسلوقة مكعبات فلفل أبيض للزينةحبة خيار مقطعة حبة خيار حبة جزر قشر طماطم ورق بقدونس سليم .



طريقة التحضير :



* يشوح الكرنب على النار في الزبدة والزيت



* يتبل بالملح والفلفل



لعمل الصوص



* في الخلاط توضع التونة مع الذرة الصفرا



* يضاف المايونيز وصفار البيض



* يضاف الزيت ثم يخلط جيدا في الخلاط



* في بولة يخلط البيض والبطاطس المسلوقة والجزر المسلوق والفلفل المشوي ثم يضاف الأرز المسلوق والكرنب المشوح



* يقلب الخليط جيدا ثم يضاف الصوص على كل المكونات وتقلب جيدا



* تبطن صينية فرن بالزيت وتبطن بالنايلون ثم توضع فيها السلطة



* تقلب في طبق التقديم وتزين بالخيار والجزر والزيتون حسبا لرغبة وتقدم