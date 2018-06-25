ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بهجت العبيدي: استقالة اتحاد الكرة مطلب جماهيري

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:06 م
صدى البلد
سعيد العربي
طالب الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج، اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة بتقديم الاستقالة بعد المظهر السيء الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني في مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا، وتقديم منتخبنا أقل العروض لكافة المنتخبات المشاركة في هذا المحفل الرياضي الأهم في العالم.

وقال بهجت العبيدي، في بيان له اليوم، إن اتحاد الكرة فشل فشلا ذريعا في إدارة منظومة كرة القدم المصرية، وهو ما كان له الأثر الكبير في الإساءة لسمعة مصر كرويا في محفل عالمي، بالإضافة لنتائج مشينة، حيث خسر منتخبنا جميع المباريات الثلاثة التي خاضها في مجموعته، وخرج خالي الوفاض من أي نقطة يحفظ بها ماء الوجه.

وأضاف أن الشارع الرياضي المصري في الداخل والخارج في حالة غليان نتيجة لهذا المظهر المزري، وأن الجماهير المصرية التي وقفت بجانب الفريق وساندته طوال مدة المشاركة، كانت تمني النفس بأداء مُرْضي، كما كانت ننتظر من اللاعبين أن يرفعوا اسم مصر عاليا، وهو ما لم يتحقق، كما أن اللاعبين ظهروا معدومي الروح، وهو ما يحسب على اتحاد الكرة الذي يدير منظومة اللعبة.

ونوه على أنه من الخطأ الشديد الاستهانة بحالة غضب الشارع الكروي، وأن أقل شيء يمكن أن يُقَدّم لجماهير الكرة المصرية، هو الشعور بأن هناك من يحس بنبضهم، ومن يستمع لصوتهم، ويلبي رغبتهم في عدم استمرار اتحاد الكرة الحالي الذي أثبت فشلا ذريعا، ذلك الفشل الذي عليه شواهد متعددة، آخرها هي تلك النتائج الهزلية والهزائم التي لحقت بالمنتخب، مؤكدا أنه لا بديل عن استقالة اتحاد الكرة إرضاء لهذه الجماهير المصرية العظيمة.

ترشيحاتنا

وزير الداخلية: نجحنا فى محاصرة الجماعات الإرهابية .. فيديو

خالد بيومي يؤكد: الشعب يطالب برحيل كوبر واتحاد الكرة المصري

الحضري بعد خسارة المنتخب: احنا أسفين يا مصريين

مشاجرة بين تونسيين وإسرائيليين خلال فعاليات كأس العالم.. فيديو

رئيس الشيشان:لم استخدم صلاح لغرض سياسى وأسالوا مارادونا ورنالدوينيو

ليفربول يحتفل بمشاركة محمد صلاح مع المنتخب أمام السعودية

اتحاد الكرة: انتهاء عقد كوبر بنهاية كأس العالم

إبراهيم فايق يكشف أسباب عدم احتفال محمد صلاح بهدفه في السعودية

محمد هنيدى يسخر من هزيمة منتخب مصر بهذه الصورة

بلومبيرج: السعودية تجني 90 مليار دولار بعد السماح للسيدات بقيادة السيارات

شاهد..السعودية تطلق رصاصة الرحمة فى وجه مصر بالفوز 2-1 بكأس العالم

التعادل 1-1 يحكم قبضته على الشوط الأول بين مصر والسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضد الشيخوخة.. 17 نوع طعام تحمى بشرتك من تقدم العمر

مساعد وزير الداخلية للسجون يتفقد أحوال النزلاء بأبو زعبل ..صور

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

فيديو

أسامة رستم: الدواء المصري يغطي 92% من الاحتياجات ..فيديو وصور
رئيس جامعة الفيوم لـ صدى البلد: مسئولو جامعتي كلهم شباب.. اكتشفت وجود 21 إدارة بلا موظفين.. نستعد لافتتاح 19 مشروعا في 2019.. والصدفة أنقذتني من فضيحة البنطلون المقطع.. فيديو
غباشي: مشروعات ضخمة فى تركيا تبدأ بحلول 2023 .. فيديو
غباشي: أردوغان تعامل بذكاء سياسي مع الانتخابات التركية
وزير مالية الأردن الأسبق: الحكومة ستخفض النفقات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟