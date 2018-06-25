بهجت العبيدي: استقالة اتحاد الكرة مطلب جماهيري

طالب الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج، اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة بتقديم الاستقالة بعد المظهر السيء الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني في مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا، وتقديم منتخبنا أقل العروض لكافة المنتخبات المشاركة في هذا المحفل الرياضي الأهم في العالم.



وقال بهجت العبيدي، في بيان له اليوم، إن اتحاد الكرة فشل فشلا ذريعا في إدارة منظومة كرة القدم المصرية، وهو ما كان له الأثر الكبير في الإساءة لسمعة مصر كرويا في محفل عالمي، بالإضافة لنتائج مشينة، حيث خسر منتخبنا جميع المباريات الثلاثة التي خاضها في مجموعته، وخرج خالي الوفاض من أي نقطة يحفظ بها ماء الوجه.



وأضاف أن الشارع الرياضي المصري في الداخل والخارج في حالة غليان نتيجة لهذا المظهر المزري، وأن الجماهير المصرية التي وقفت بجانب الفريق وساندته طوال مدة المشاركة، كانت تمني النفس بأداء مُرْضي، كما كانت ننتظر من اللاعبين أن يرفعوا اسم مصر عاليا، وهو ما لم يتحقق، كما أن اللاعبين ظهروا معدومي الروح، وهو ما يحسب على اتحاد الكرة الذي يدير منظومة اللعبة.



ونوه على أنه من الخطأ الشديد الاستهانة بحالة غضب الشارع الكروي، وأن أقل شيء يمكن أن يُقَدّم لجماهير الكرة المصرية، هو الشعور بأن هناك من يحس بنبضهم، ومن يستمع لصوتهم، ويلبي رغبتهم في عدم استمرار اتحاد الكرة الحالي الذي أثبت فشلا ذريعا، ذلك الفشل الذي عليه شواهد متعددة، آخرها هي تلك النتائج الهزلية والهزائم التي لحقت بالمنتخب، مؤكدا أنه لا بديل عن استقالة اتحاد الكرة إرضاء لهذه الجماهير المصرية العظيمة.