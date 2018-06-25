شاهد.. تعليق شريهان على هزيمة مصر أمام السعودية

أعربت الفنانة شريهان عن حزنها الشديد بعد خسارة المنتخب المصرى أمام نظيره السعودى اليوم فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا.



ونشرت شريهان تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: "كوبر مدرب فاشل + حكم كولومبى غير أمين + عدم تحضير وتجهيز الفريق المصري بدنيًا وجسديًا ونفسيًا = تساوي هذه النتيجة حرقة دم وكسرة قلب 100 مليون مواطن مصري للأسف".



يذكر أنه من المنتظر عودة شريهان الى التمثيل من جديد وذلك من خلال عدد من العروض المسرحية التي تقدمها مع عدد من الكتاب منهم خالد جلال ومدحت العدل وتامر حبيب.