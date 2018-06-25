ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رياضة البرلمان: اتحاد الكرة قائم على المصالح والمنتخب الضحية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:02 م
صدى البلد
عبدالله خالد
قال النائب رضوان الزياتي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما حدث من المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم كارثة وفشل ذريع من اتحاد الكرة بعد الخروج بدون نقاط، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة للتحقيق مع اتحاد الكرة في سوء التنظيم لمعسكر اللاعبين وما حدث به من المشاكل، وسوء التنظيم للجمهور وغيرها من السقطات في مشاركة المنتخب بالمونديال.

وأَضاف "الزياتي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن أداء مصر السيئ وطريقة اللعب الدفاعية حتى ضد الفرق الضعيفة كانت بسبب سوء الإدارة الفنية للفريق وإصرار اتحاد الكرة عليه، مشيرًا إلى أن التأهل لكأس العالم جاء عن طريق الصدفة والحظ، وليس لاتحاد الكرة فضل في تأهلنا لكأس العالم.

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اتحاد الكرة أصبح اتحادا قائما على المصالح والبيزنس، مشيرًا إلى أن منتخب مصر للشباب خرج من تصفيات بطولة كأس العالم في مرحلة مبكرة، موضحًا أنه لابد من التخطيط لتحسين الكرة المصرية.

ترشيحاتنا

70 دقيقة.. استحواذ سعودي .. وخطورة مصرية على مرمى الأخضر .. فيديووصور

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

إيران تفجر مفاجأة بشأن برنامجها الصاروخي

حارس منتخب الأوروجواي يحقق رقما مميزا أمام روسيا

عصام الحضري حديث الصحف العالمية قبل مباراة مصر والسعودية

حبس رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه في واقعة وفاة محتجز

خالد بيومي يؤكد: الشعب يطالب برحيل كوبر واتحاد الكرة المصري

صاحب مطعم يقتل شخصا ويصيب اثنين بسبب إهانته أمام ابنته

صحيفة :رابيو يتمرد على سان جيرمان من أجل الانضمام لبرشلونة

وزير الداخلية: نجحنا فى محاصرة الجماعات الإرهابية .. فيديو

فيديو جراف .. يوميات نجوم الرياضة على تويتر

ننشر الاتهامات الموجهة لرئيس ومعاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضد الشيخوخة.. 17 نوع طعام تحمى بشرتك من تقدم العمر

مساعد وزير الداخلية للسجون يتفقد أحوال النزلاء بأبو زعبل ..صور

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

فيديو

أسامة رستم: الدواء المصري يغطي 92% من الاحتياجات ..فيديو وصور
رئيس جامعة الفيوم لـ صدى البلد: مسئولو جامعتي كلهم شباب.. اكتشفت وجود 21 إدارة بلا موظفين.. نستعد لافتتاح 19 مشروعا في 2019.. والصدفة أنقذتني من فضيحة البنطلون المقطع.. فيديو
غباشي: مشروعات ضخمة فى تركيا تبدأ بحلول 2023 .. فيديو
غباشي: أردوغان تعامل بذكاء سياسي مع الانتخابات التركية
وزير مالية الأردن الأسبق: الحكومة ستخفض النفقات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟