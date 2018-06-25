رياضة البرلمان: اتحاد الكرة قائم على المصالح والمنتخب الضحية

قال النائب رضوان الزياتي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما حدث من المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم كارثة وفشل ذريع من اتحاد الكرة بعد الخروج بدون نقاط، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة للتحقيق مع اتحاد الكرة في سوء التنظيم لمعسكر اللاعبين وما حدث به من المشاكل، وسوء التنظيم للجمهور وغيرها من السقطات في مشاركة المنتخب بالمونديال.



وأَضاف "الزياتي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن أداء مصر السيئ وطريقة اللعب الدفاعية حتى ضد الفرق الضعيفة كانت بسبب سوء الإدارة الفنية للفريق وإصرار اتحاد الكرة عليه، مشيرًا إلى أن التأهل لكأس العالم جاء عن طريق الصدفة والحظ، وليس لاتحاد الكرة فضل في تأهلنا لكأس العالم.



وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اتحاد الكرة أصبح اتحادا قائما على المصالح والبيزنس، مشيرًا إلى أن منتخب مصر للشباب خرج من تصفيات بطولة كأس العالم في مرحلة مبكرة، موضحًا أنه لابد من التخطيط لتحسين الكرة المصرية.

