اكتشف 5 علاجات طبيعية للتسمم الغذائي

لقد عانى معظم الناس من التسمم الغذائي في وقت ما بسبب الفيروسات والبكتيريا، وكذلك السموم الموجودة في الطعام، ومن بين الأعراض التي يحتمل حدوثها هي الدوخة والغثيان والصداع والقيء، وتشنجات البطن على سبيل المثال لا الحصر، ويمكن أن تتراوح الأعراض من معتدلة إلى حادة اعتمادًا على كمية الطعام الفاسد الذي تناولته.



والتسمم الغذائي هو أمر خطير حيث يمكنك التخلص منه بسهولة بسبب الإسهال والقيء. ينصح بزيادة تناولك من الماء والسوائل الأخرى وتخطي الأطعمة الصلبة في هذه الأثناء.



كشف موقع "هيلث" عن علاجات يمكنك تجربتها للتسمم الغذائي تشمل:



خل حمض التفاح.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات معتدلة من التسمم الغذائي ، يمكن أن يساعد خل التفاح على التخفيف من حدة الأعراض. ستحتاج إلى ملعقة أو ملعقتين من خل التفاح في كوب من 16 أوقية من الماء مع بعض عصير الليمون الطازج. يجب عليك شرب هذا الحل كل 4 إلى 6 ساعات حتى يتم تقليل الأعراض. على الرغم من أن الطعم قد لا يكون مرغوبًا فيه ، إلا أن الخواص المضادة للبكتيريا للخل يمكن أن تساعد في التخلص من السموم في معدتك



زنجبيل.

هناك علاج آخر محتمل للوطن هو الزنجبيل حيث أنه معروف بقدرته على علاج مختلف مشاكل الهضم بما في ذلك تلك التي يسببها التسمم الغذائي. شرب كوب من شاي الزنجبيل بعد تناول وجبة للمساعدة في تحسين عملية الهضم ولتخفيف أعراض التسمم الغذائي. يمكنك أيضًا الجمع بين بضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى ملعقة صغيرة من العسل وتناوله عدة مرات في اليوم حتى تختفي الأعراض.



الفحم المنشط.

الفحم المنشط يختلف عن تلك التي تطبخ بها لذا ابتعد عن الأخير. الفحم المنشط هو في الواقع الصف الغذاء ويمكن تخزينها في مخزن في حالة الطوارئ مثل التسمم الغذائي. ما هو عظيم في هذا الفحم هو أنه يستطيع امتصاص السموم وربطها به. بالطبع ، يجب أن تشرب الكثير من الماء لمساعدتهم على طردهم بحيث تشعر بتحسن في أي وقت من الأوقات.



ليمون.

يحتوي الليمون على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهاب ومضاد للبكتيريا ، لذلك لا يجب أن تنسيها عندما تعاني من التسمم الغذائي. يمكن للحامض الموجود في الليمون أن يساعد على التخلص من السموم والبكتيريا من الطعام الذي تتناوله. مجرد إضافة قليل من السكر إلى ملعقة صغيرة من عصير الليمون وشربه عدة مرات في يوم واحد. يمكنك أيضًا صنع عصير الليمون الدافئ ليحتسيها طوال اليوم للمساعدة في توفير الراحة.



شاي البابونج.

يمكن أن يساعدك هذا الشاي أيضًا في التخلص من أعراض التسمم الغذائي ومن الأفضل استخدامه كمكمل للعلاجات الأخرى المذكورة هنا. يعد البابونج مثاليًا لتهدئة العضلات وتهدئة الجهاز الهضمي الذي يعد جيدًا إذا كنت تعاني من التشنج أو التقيؤ باستمرار. يمكنك أيضًا شرب شاي البابونج قبل النوم لمساعدتك على الاسترخاء.