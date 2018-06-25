فاران مدافع منتخب فرنسا: ارتداء شارة القائد أمام الدنمارك شرف

أعرب مدافع منتخب فرنسا رافائيل فاران، عن سعادته وشعوره بالفخر لارتداء شارة القائد خلال مواجهة منتخب الدنمارك غدا في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم، وذلك نظرا لجلوس قائد المنتخب حارس المرمى هوجو لوريس على مقاعد البدلاء.



وقال فاران - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية اليوم /الاثنين/ - "إذا كنت متواجدا هنا فلأنني سأكون القائد أمام منتخب الدنمارك، حيث أن اللاعب الذي يحضر المؤتمر الصحفي يكون هو من يحمل شارة القائد في المباراة".



وأضاف فاران قائلا "شارة القائد دليل على ثقة المدرب وسيكون شرف لي ارتدائها.. إنها مسؤولية سبق أن تحملتها من قبل".. موضحا أنه يركز فقط على مواجهة الدنمارك خلال الوقت الحالي ولا يفكر في منافسه المحتمل في دور الـ 16 بمونديال روسيا.