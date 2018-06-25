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ثقافة

صدور كتاب لعبة السياسة في تركيا والإسلام السياسي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:17 م
صدى البلد
طارق موسى
صدر حديثا كتاب" الإسلام السياسي والدولة العلمانية في تركيا" عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة.

يستند الكاتب إلى أسلوب السرد التاريخي التحليلي مع ارتكاز واضح للأسلوب الوصفي المعتمد على استقراء الوقائع بتفاصيل مُعمقة.

ويستهل مناز حديثه بالتعريج على نشوء فكر الإسلام السياسي في تركيا، مشددًا على أنه بالرغم من تشابه عوامل نشوء الإسلام السياسي في تركيا والدول الإسلامية الأخرى، إلا أن كل دولة تتمتع بصفات وحالات خاصة بها حول سيرورة نشوء الفكر المذكور فيها. وعن الجذور النظرية لفكر الإسلام السياسي في تركيا، يرى الكاتب أنه من الصائب إرجاع هذه الجذور إلى حقبة السنوات الأولى من تاريخ الجمهورية التركية، تحديدًا مع إلغاء مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، للخلافة، وتخلّيه عن الأحكام الشرعية والاتجاه نحو تطبيق القوانين المدنية.

هذا الكتاب دراسة مستفيضة وعميقة لحزب العدالة والتنمية في تركيا وتداعياته وآثاره على "العلمانية" التركية على مدى السنوات العشر التي قضاها في السلطة. واعتمادًا على مجموعة متنوعة ومبهرة من المصادر، تسدّ هذه الدراسة فجوة قائمة في أغلب الكتابات والمراجع المتاحة عن حزب العدالة والتنمية من خلال التركيز على المناقشات التي دارت حول معنى الكمالية أو هيمنة أفكار مصطفى كمال مؤسس الجمهورية على كل مظاهر الحياة في تركيا، والتحديات التي تطرحها الحكومة الحالية.

ومن خلال تقديم ثروة من المعلومات عن سياسات محددة ينتهجها حزب العدالة والتنمية كتلك المتصلة بالإصلاح الدستوري والانتخابات وارتداء الحجاب والمشكلة الكردية والعلاقات مع أوروبا، يسلِّط هذا الكتاب الضوء على إمكانية تحقيق تطوُّر لحركة سياسية بعينها والطبيعة متعددة الأبعاد للهُوية .

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