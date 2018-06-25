مدرب أيسلندا: التأهل لثمن النهائي بالمونديال سيكون أفضل إنجاز

أكد مدرب منتخب أيسلندا لكرة القدم هيمير هالجريمسون أن التأهل لثمن نهائي مونديال روسيا 2018 سيكون "أفضل إنجاز" في تاريخ كرة القدم "القصير" لبلده.



وقال هالجريمسون في المؤتمر الصحفي اليوم/الاثنين، قبل مواجهة المنتخب الكرواتي غدا الذي ضمن التأهل: "عدم التأهل لثمن النهائي بالنسبة لبلدان مثل الأرجنتين والبرتغال وألمانيا لن يكون أمرا سلبيا بل صدمة، ولكن في المقابل، إن نجحنا نحن أن نكون ضمن أفضل 16 منتخبا (في كأس العالم)، فربما سيكون ذلك أكبر نجاح في التاريخ القصير لكرة القدم الأيسلندية".



وكانت أيسلندا قد تعادلت في أولى جولات المجموعة الرابعة مع الأرجنتين 1-1 في مفاجأة كبيرة، قبل أن تتعرض للخسارة أمام نيجيريا في الجولة الثانية بهدفين نظيفين.



وستخوض أيسلندا مباراتها الثالثة أمام كرواتيا المتصدرة بست نقاط من فوزين متتاليين على نيجيريا (2-0) والأرجنتين (3-0).



يذكر أن منتخبي أيسلندا وكرواتيا التقيا مرتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الروسي، حيث خسرت ذهابا على أرض الكروات بهدفين نظيفين، قبل أن تحقق الفوز إيابا وسط أنصارها بهدف مقابل لا شئ، ولكن الفريق الأيسلندي كان من تصدر المجموعة التاسعة وترك تذكرة الملحق لكرواتيا التي وصلت للأراضي الروسية على حساب اليونان.



وعن مباراته الأخيرة في المجموعة المونديالية أمام كرواتيا، أكد هالجريمسون تعافي لاعبه يوهان بيرج جودموندسون من الإصابة التي لحقت به وأنه "تدرب" مع باقي زملائه في الفريق وأنه "بحالة جيدة".



وأوضح المدرب الوطني "نعتقد أن بإمكاننا الفوز بكل مباراة، حتى حين الخسارة أمام نيجيريا، فنحن نؤمن بأننا سنفوز بالمباراة التالية، هذا التفاؤل موجود في جيناتنا".



ويخوض منتخب أيسلندا المباراة بنقطة وحيدة وضعته في المركز الثالث للمجموعة بفارق الأهداف عن الأرجنتين المتذيل، وسيكون رجال هالجريمسون مطالبون بالفوز على كرواتيا المتصدر على أن ينتظر نتيجة المواجهة الأخرى بين نيجيريا، الثاني بثلاث نقاط، وراقصي التانجو.



وقال هالجريمسون أن منافسه في الجولة المقبلة "فريق لديه أسلوب لعب جيد للغاية وتكمن قوته في طريقته في التمرير"، معتبرا أن تولي زلاتكو داليتش المهمة الفنية لمنتخب كرواتيا أعطاه توازن بين الهجوم والدفاع.



وأكمل أن هجمات منافسه أصبحت "كثيرة ومتعددة الأساليب وتغير فيها أسلوب لاعبي الوسط، حيث يلعب (لوكا) مودريتش متقدما أكثر وهو ما يتيح له تنفيذ التمريرة الأخيرة. أرى أن هناك صلابة أكثر في منتخب كرواتيا هذا وأنه يستحق الوصول بعيدا إذا استمر باللعب بنفس أسلوبه الحالي".



ويلتقي المنتخبان مساء غدا الثلاثاء على ملعب روستوف، في نفس توقيت مواجهة نيجيريا والأرجنتين بملعب كريستوفسكي في مدينة سانت بطرسبرج.