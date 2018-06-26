قائمة أطعمة تساعد فى علاج مشاكل البروستاتا

أصبح الرجال في كثير من الأحيان عرضة لمشاكل البروستاتا مع تقدمهم في السن ، ويعد سرطان البروستاتا هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة لدى الرجال. وتشمل مشكلات البروستات الأخرى التي يمكن أن تظهر في بروستات التهاب البروستاتا وحميدة تضخم البروستاتا على سبيل المثال لا الحصر. الالتهاب ، صعوبة في التبول ، الآفات ، وما شابه هي مجرد أمثلة قليلة من الأعراض التي ترتبط بمشكلات البروستاتا والتي يمكن منعها بالفعل بالأطعمة والمكملات المناسبة. إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر الإصابة بمشكلات البروستاتا ، فحاول القيام بما يلي كجزء من نظامك الغذائي وفقا لما نشره موقع هيليث .



بروكلي

نوع واحد من الطعام الذي هو ضروري لمكافحة سرطان البروستاتا هو البروكلي. هذه الخضروات الصليبية معبأة بالفعل بالعناصر الغذائية المختلفة مثل إيندولس والسلفورافان التي تشتهر بخواصها المضادة للسرطان. عند استخدام البروكلي في الطهي ، قم بتقطيعه إلى قطع واتركه لمدة خمس دقائق حتى تكون أنزيمات مضادة للسرطان قادرة على التكون.



بذور اليقطين

الغذاء الآخر الذي يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي لحمايتك من مشاكل البروستاتا هو بذور اليقطين. وذلك لأن بذور القرع تحتوي على كميات عالية من الفيتامينات التي تحتوي على الليبوسول بالذوبان وكذلك الكاروتينات وكذلك الزنك. هذا الأخير يعمل كمدر للبول يمكن أن يساعد في إفراغ المثانة وكذلك محاربة الالتهاب. هذا خيار جيد يجب أخذه بعين الاعتبار عندما يكون لديك تضخم البروستاتا ويواجه صعوبة في التبول.



فلفل

الفلفل الحار تحتوي على capsaicin وهو الانزيم الذي يعطي الفلفل الحرارة. يبدو أن هذه هي واحدة من أفضل الوظائف الإضافية التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لأنها تدعم وظيفة البروستاتا بشكل أفضل. على الرغم من استخدام العديد من الفلفل للحد من التهاب في الجسم ، يبدو أنه يمكن أن يساعد أيضا في قتل الخلايا السرطانية التي قد تتشكل في البروستاتا.



فيتامين د

ينصح بشدة الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس إذا كنت ترغب في الحفاظ على البروستاتا في حالة جيدة. كما واقع الأمر، عندما تكون هناك مستويات منخفضة من فيتامين (د) في النظام، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل البروستاتا أيضا. بالإضافة إلى ضوء الشمس، هناك مصادر أخرى لفيتامين D مثل المكسرات واللحوم وما شابه. ستجد أنك ستتمكن من حماية البروستاتا من مشاكل مختلفة عندما يكون لديك كميات كبيرة من فيتامين د.



زيت سمك

يجب أن تفكر أيضًا في تناول مكملات زيت السمك إذا كنت تريد أن تحمي نفسك من مشاكل البروستاتا. زيت السمك غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي يمكن أن توفر مضادات الالتهاب لجسمك. هذا يمكن أن يساعدك في علاج مشكلة البروستاتا حيث يكون الالتهاب مشكلة شائعة. يبدو أن الرجال الذين يتناولون زيت السمك أو ملاحق أوميغا -3 قللوا من مخاطر الإصابة بالبروستاتا.



زنك

لا يحصل كل شخص على ما يكفي من الزنك في نظامه وهو أحد الأسباب التي يمكن أن تحدث مشاكل البروستاتا. السمك ، والمأكولات البحرية ، والمكسرات ، والبذور ، هي مجرد أمثلة قليلة من الطعام الذي يمكن أن يوفر لك الزنك. من ناحية أخرى ، يمكنك الحصول على الزنك من المكملات الغذائية التي يمكن أن تكون إضافة جيدة لنظامك الغذائي.



شاي أخضر

إذا كنت لا تشرب الشاي في الوقت الحالي ، فمن المحتمل أنك ستشمل هذا المشروب في نظامك الغذائي لأنه يساعد أيضًا على تقليل مشاكل البروستات لديك. هذا لأن الشاي ، خاصة الشاي الأخضر ، غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي جسمك من الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب التهاب البروستاتا.