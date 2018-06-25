المسماري: نقل تبعية المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي.. فيديو

قال العميد أحمد المسماري المتحدث بإسم الجيش الليبي، أن عملية "البرق الخاطف" نجحت في انتزاع النفط الليبي من المجموعات الإرهابية التي كانت تستحوذ على قوت الشعب، وتساوم الحكومات في مئات الملايين.



وأعلن "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، تسليم الحقول والموانئ النفطية فى منطقة الهلال النفطى للمؤسسة الوطنية للنفط فى مدينة بنغازى بالشرق الليبى، وبالتالي نقل تبعيتها من المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس إلى بنغازى.



وتابع « المسماري »: «المرتزقة الذين هاجموا الهلال النفطي يتقاضون مرتباتهم من النفط الليبي».



