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برلمان

حقوق إنسان البرلمان تتابع تحقيقات وفاة شاب بقسم حدائق القبة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:13 م
قسم شرطة حدائق الزيتون
قسم شرطة حدائق الزيتون
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه يتابع بنفسه سير تحقيقات النيابة والطب الشرعي بشأن بشأن حادث وفاة الشاب أحمد عيد، الشهير بـ"زلط" في قسم شرطة حدائق القبة.

وأضاف عابد "من له حق سيأخذه وسيتم معاقبة المخطئ وتقديمه للمحاكمة، مهما كان، وإذا ثبت أن هناك إدانة لأحد وأن هناك شبهة جنائية سينال المخطئ عقابه"، موضحا أنه لم يعد هناك أي مجال للتجاوزات في أقسام الشرطة، وأن حقوق المواطنين محفوظة، لافتا إلى أنه سيتابع تطورات التحقيقات أولا بأول حرصا على تطبيق العدالة وحفاظا على حقوق الإنسان.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه على يقين من أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بعد أن أحال الواقعة للتحقيق، سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الكاملة لإظهار الحقيقة ومعرفة سبب الوفاة، لافتا إلى أن سياسة الوزير تقوم علي مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل في مايتعلق بحقوق الإنسان، متقدما بالتعازي لأهل المتوفي، لافتا إلى أن اللجنة ستزور أهالي المتوفي لمؤازرتهم والتأكيد على أن البرلمان خاصة لجنة حقوق الإنسان لن تترك حق المتوفى إذا كان هناك إدانة لأي أحد داخل قسم شرطة حدائق القبة.

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