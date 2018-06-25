إزالة 80 حالة إشغال في حملة مكبرة بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن إزالة 80 حالة إشغال في حملة مكبرة بالمدينة.



وأكد رئيس مركز الخارجة، المهندس مجدى الطماوى، أن حالات الإشغال تمثلت في فرش خضار وزوائد محلات تجارية وعربات منتجات أغذية وملابس وذلك في إطار حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق.



وأضاف الطماوي، أنه سوف يتم تكثيف حملات المرافق وإزالة جميع أنواع الإشغالات خاصة في ميدان البساتين ومناطق السوق القديمة.



وأردف رئيس مركز الخارجة، بأنه سوف يتم الإعداد لتطوير ميادين المدينة خلال الفترة المقبلة عقب توفير الاعتمادات المالية في شهر يوليو المقبل، تزامنًا مع بدء العمل بالموازنة للعام المالي الجديد 2018/2019.