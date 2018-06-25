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أخبار العالم

مسئول روسي يبحث مع وفد حماس تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:24 م
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف
أ.ش.أ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين ، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، بحث مع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واستعادة الوحدة الفلسطينية.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه تم "خلال اللقاء التركيز على مسألة التسوية الاسرائيلية الفلسطينية على أساس القاعدة القانونية الدولية واستعادة الوحدة الفلسطينية على أساس الاتفاق الموقع في أكتوبر 2017 في القاهرة بين حماس وفتح".

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