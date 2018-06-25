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فن

ميريام فارس تجرى عملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:12 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ميريام فارس تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن تعرضها إلى وعكة صحية شديد تسبب فى اعتذارها عن حفل كان من المقرر أن يقام فى لبنان الأربعاء المقبل.

وقالت ميريام فارس فى بيانها :"كنت متحمسة لتقديم حفلى فى لبنان يوم الأربعاء المقبل إلا أننى تعرضت إلى وعكة صحية شديدة أجبرتنى على خضوعى لعملية جراحية ونصحونى الأطباء بضرورة التزام الفراش بمدة 7 أسابيع.

وتقدمت ميريام فارس بالاعتذار الى المسئولين عن الحفل الخيرى الذى كان يقام لصالح kids first association.
ميريام فارس تجرى عملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

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