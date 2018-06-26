فرنسا تسعى لتحقيق العلامة الكاملة أمام الدنمارك فى كأس العالم

يسعى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ، إلى تحقيق العلامة الكاملة أمام نظيره الدنماركي في دور المجموعات للمجموعة الثالثة ، وتحقيق الفوز وحصد تسع نقاط فى مباراة الجولة الثالثة لكأس العالم بروسيا 2018.



وضمن منتخب فرنسا بلوغ دور الستة عشرة، في حين تمتلك الدنمارك الأفضلية لمرافقتها عن هذه المجموعة إلى الدور التالي، إذ تجنب الخسارة أما الديوك لبلوغ الدور التالي، حتى أنها تستطيع التأهل إذا خسرت، في حال لم تخرج أستراليا فائزة على بيرو التي خرجت من المنافسة، بفارق كبير من الأهداف لكي تتخطاها في الترتيب.



ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط فيما يحل المنتخب الدنماركي فى المركز الثاني بأربع نقاط ، فيما جاء منتخب استراليا فى المركز الثالث بنقطة وحيدة ، بينما تقبع بيرو فى ذيل المجموعة خالية من النقاط .