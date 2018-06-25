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الديهى: من يحارب محمد صلاح هو فى الأصل عدو للدولة.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
البهى عمرو
قال الإعلامى نشأت الديهى، إن الشخص الذي يحارب النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الانجليزي هو في الأصل عدو للدولة المصرية، وللمصريين.

وطالب الديهي خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «بالورقة والقلم » من الجميع بترك هذا الشاب المجتهد فى حالة، مؤكدا أن محمد صلاح مثال وقدوة لجميع الشباب فى مصر و الوطن العربي.

وتابع ان محمد صلاح ليس له علاقة بالسياسة ولكن هو لاعب كرة قدم، موضحا أنه حقق ماعجز عنه الكثيرين فى جميع المجالات.

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