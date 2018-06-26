أستراليا فى مهمة صعبة أمام الظهور الأخير لبيرو بالمونديال

لا يزال المنتخب الأسترالي يمتلك فرصة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا ، لكن المهمة تبدو صعبة ، خاصة وأن مصيره لم يعد بيده حيث لن يحسم فقط عبر نتيجة مباراته أمام بيرو المقررة غدا الثلاثاء على ملعب استاد "فيشت" الأولمبي في سوتشي.



وقبل الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة ، يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويليه منتخب بيرو في المركز الرابع بدون رصيد وقد تأكد خروجه من الدور الأول.



وسيحسم مصير منتخب أستراليا عبر نتيجة مباراته أمام بيرو وكذلك من خلال المباراة الأخرى بالمجموعة المقررة غدا على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو بين المنتخب الفرنسي ، المتصدر برصيد ست نقاط والذي حسم التأهل بالفعل ، وونظيره الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط والذي ييحتاج إلى التعادل فقط للتأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في سوتشي.



وتتمثل الفرصة الوحيدة لتأهل أستراليا ، في فوزها على بيرو إلى جانب هزيمة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفرنسي ، مع تحقق فارق الأهداف المطلوب كي تنتزع أستراليا المركز الثاني.

