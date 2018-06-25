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تعلمي طريقة عمل تورتة البسكويت والآيس كريم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:13 م
صدى البلد
ريهام قدري
تعلمي طريقة عمل تورته البسكويت والايس كريم للشيف مها جلال.

المقادير:
4 باكو بسكويت مارى او اى بسكويت ساده
3/4 كوب لبن
م صغيرة فانيليا
0.25 اصبع زبده
3 م كبيرة عسل
3 م كبيرة كاكاو خام
علبه ايس كريم جاهز
100 جرام رقائق شيكولاته

طريقة التحضير :
في محضره الطعام نفرم البسكويت قطع صغيرة او باليد

علي نار هاديه نضيف باقي المكونات حتي تذوب الشيكولاته تماما ويصبح الخليط سايل جدا

نضيف الخليط السايل علي كميه البسكويت ونقلب جيدا

في صينيه نضع ورق البلاستيك ونصب الخليط السابق ويفرد بالملعقه جيدا

توضع فى الفريزر لمده نصف ساعه ثم نضيف عليها طبقه من الايس كريم وتغطي جيدا وتدخل الفريزر لمده 3 ساعات

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