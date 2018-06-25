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أخبار البلد

نقيب الصيادلة يبحث مع وزير المالية مشكلات المهنة..صور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:03 م
صدى البلد
آيات أحمد
بحث الدكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط 4 ملفات تتعلق بالمشاكل المالية للصيادلة، وذلك فى لقاء جمعهما وعدد من ممثلى النقابة.

أكدت النقابة فى بيان لها، أن النقابة طالبت بتشكيل لجنة لإعادة صياغة اتفاقية الضرائب العامة بين نقابه صيادله مصر ومصلحه الضرائب وذلك بعد زيادة الاعباء المالية على الصيدليات، وطلب تشكيل لجنة وذلك لوضع اتفاق بشان ضريبة القيمة المضافة، وشكوى صيادلة الأمانة العامة للصحة النفسية من عدم تطبيق حافز 200 %عليهم، وتم تقديم الشكوى الخاصة بالصيادله العاملين بوزاره التعليم العالي بسبب قانون 14 لسنة 2014 وقانون 118 لسنة 2015.

أشارت النقابة فى بيانها إلى أنه تم مناقشة المشاكل المالية التي يعاني منها الصيادلة في كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.

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