ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الأرجنتين تواجه نيجيريا تحت شعار لا بديل عن الفوز

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:34 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
يصطدم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بنظيره النيجيري اليوم الثلاثاء بمدينة سانت بطرسبرج، فى إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة فى دور المجموعات لكأس العالم ، ولابديل أمامه سوى الفوز لكي يحجز بطاقة التأهل الى دور الـ16.

من جهتها، تصل نيجيريا إلى هذه المباراة واضعة نصب عينيها طرد الشبح الأرجنتيني الذي يلاحقها في النهائيات العالمية، حيث يدرك الأفارقة أن الفوز سيضمن لهم موطئ قدم في دور الـ16 للمرة الرابعة. ولا شك أن معنويات النسور الخضر في القمة هذه الأيام بعد فوزهم على أيسلندا 2-0، غداة الملحمة الكرواتية ضد أبطال العالم مرتين، الذين بدوا خارج النص تمامًا.

ومن المحتمل أن تؤدي تداعيات الهزيمة الأرجنتينية إلى الكثير من التغييرات في التشكيلة، بينما يُتوقع أن يتولى أحمد موسى قيادة الهجوم النيجيري من البداية بعدما سجل هدفين أمام أبناء شمال أوروبا، الذين يشاركون لأول مرة في كأس العالم.

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لنجمي صراع العروش بعد زواجهما

أمين الفتوى يوضح كفارة سب الدين.. فيديو

الوزراء : 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

اسباس نجم اسبانيا: فريقنا ليس الوحيد الذى يعانى فى المونديال

فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط

مميش: شركة كويتية تقيم مركزا لوجستيًا بمحور قناة السويس

الأرجنتين تواجه نيجيريا تحت شعار لا بديل عن الفوز

20 ألف جنيه غرامة عدم وضع صندوق للقمامة أمام المحلات بالعاصمة

أمين الفتوى يحذر الفتيات من 5 أنواع من البنطلونات.. فيديو

أجيليتي العالمية: قناة السويس منطقة واعدة للاستثمار

واشنطن بوست: تركيا على مشارف الانهيار بعد فوز أردوغان

تشعرين بالنعاس المفرط طول اليوم إحذري هذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسكندرانية تحول مخلفات الشواطئ إلى قطع فنية.. صور

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط
رئيس صناعة الدواء: مفيش حاجة اسمها دواء مصرى.. فيديو
رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟