الأرجنتين تواجه نيجيريا تحت شعار لا بديل عن الفوز

يصطدم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بنظيره النيجيري اليوم الثلاثاء بمدينة سانت بطرسبرج، فى إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة فى دور المجموعات لكأس العالم ، ولابديل أمامه سوى الفوز لكي يحجز بطاقة التأهل الى دور الـ16.



من جهتها، تصل نيجيريا إلى هذه المباراة واضعة نصب عينيها طرد الشبح الأرجنتيني الذي يلاحقها في النهائيات العالمية، حيث يدرك الأفارقة أن الفوز سيضمن لهم موطئ قدم في دور الـ16 للمرة الرابعة. ولا شك أن معنويات النسور الخضر في القمة هذه الأيام بعد فوزهم على أيسلندا 2-0، غداة الملحمة الكرواتية ضد أبطال العالم مرتين، الذين بدوا خارج النص تمامًا.



ومن المحتمل أن تؤدي تداعيات الهزيمة الأرجنتينية إلى الكثير من التغييرات في التشكيلة، بينما يُتوقع أن يتولى أحمد موسى قيادة الهجوم النيجيري من البداية بعدما سجل هدفين أمام أبناء شمال أوروبا، الذين يشاركون لأول مرة في كأس العالم.



