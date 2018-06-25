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اقتصاد

5 تريليونات جنيه حجم المركز المالي للجهاز المصرفي في فبراير

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك ليسجل حجم الأصول و الخصوم بالجهاز المصرفي بنهاية فبراير الماضي نحو 5 تريليونات جنيه، مقابل 4.911 تريليون في يناير السابق له بزيادة بلغت89 مليار جنيه، ومقارنة بـ 4.813 تريليون جنيه في ديسمبر 2017، بفارق 187 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، أن حجم الأصول النقدية بلغ 50.6 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 54.5 مليار جنيه في يناير السابق لهما ومقارنة بـ 53.4 مليار جنيه في ديسمبر السابق عليه.

وبلغت الأوراق المالية والاستثمارات بأذون الخزانة للبنوك نحو 1.64 تريليون جنيه مقابل 1.673 تريليون في يناير الماضي ومقارنة بـ 1.7 تريليون جنيه في ديسمبر2017، كما بلغت أرصدة البنوك في مصر وخارجها نحو 1.442 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 1.405 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 1.323 تريليون جنيه في ديسمبر 2017.

كما بلغ حجم ارصدة الاقراض و الخصم للعملاء نحو 1.51 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون في يناير الماضي ومقارنة بـ 1.463 تريليون جنيه في ديسمبر من العام السابق، وسجل حجم الأصول الأخري نحو 351.8 مليار جنيه مقابل 312.6 مليار جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ 276.64 مليار في ديسمبر السابق له.

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