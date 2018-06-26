محافظ الشرقية يتفقد عددا من المشروعات الحيوية .. ويتابع أعمال إنشاء المستشفى العسكري بالزقازيق .. ويطمئن على التشطيبات النهائية بمحطة مياه مشتول السوق قبل إفتتاحها

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء المستشفى العسكري بالزقازيق

الإطمئنان على سير العمل في توسعات محطة معالجة صرف صحي الزقازيق

تشطيبات نهائية بمحطة مياه مشتول السوق قبل افتتاحها

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أمس الإثنين، سير أعمال إنشاء المستشفى العسكري والمقامة على نفقة القوات المسلحة على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة مبدئية تتخطى المليار جنيه ليمثل صرحًا طبيًا يساعد في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عسكريين ومدنيين وذلك للإطمئنان على سير الأعمال .وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصحة و للإرتقاء بالخدمة الصحية و العلاجية المقدمة لأبناء المحافظة .كما تفقد "سعيد"، واللواء السيد العشري رئيس الهيئة لمياه الشرب والصرف الصحي بتفقد سير أعمال مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزقازيق والتي تعمل بطاقة إستيعابية 92 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه وذلك في إطار إهتمام المحافظة بمشروعات الصرف الصحي وتقديم بنيه تحتية صالحة لعمليات التنمية والبناء لتحقيق التنمية المنشودة .وتجول المحافظ ورئيس الهيئة داخل المشروع للإطمئنان على سير الأعمال بالموقع والذي يتكون من محطة معالجة بالإضافة إلى (5 ) محطات رفع ( كفر الحصر – بنايوس- الزقازيق بحري – كفر الزند – محطة رفع غرب التيسير – حسينية الزقازيق ) بالإضافة إلى تأهيل وإعادة رفع كفاءة المحطة القديمة بتكلفة 80 مليون جنيه .وشدد المحافظ ورئيس الهيئة على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد والإهتمام بتنسيق الموقع ليتمكن من دخول الخدمة في التوقيت المحدد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .وأكد أن إجمالى حجم الإستثمارات فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي بلغ أكثر من 13 مليار جنيه بمقدار 7.7 مليار لمشروعات مياه الشرب و 5.3 مليار لمشروعات الصرف الصحي وذلك خلال العامين السابقين .كما تفقد المحافظ، الأعمال والتشطيبات النهائية بمحطة مياه مشتول السوق تمهيدًا للافتتاح رسميًا والتي تقدر طاقتها الإنتاجية 69 ألف متر مكعب/ يوم بتكلفة 320 مليون جنيه شاملة مشروع تدعيم شبكات مياه مركز ومدينة مشتول السوق .وأضاف المحافظ أن الهدف من إنشاء محطات المياه توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والقضاء على ضعف المياه في بعض المناطق، مؤكدًا أن مشروع إقامة محطة مياه مشتول السوق يخدم مركز ومدينة مشتول السوق و14 قرية تابعة له لتحقيق الإستفادة لما يقرب من 700 ألف نسمة من أبناء المركز .وأوضح محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة لإنشاء محطة مياه لكل مركز ومدينة لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة ولتوفير كوب مياه بمواصفات قياسية للمواطن مؤكدًا أن الدولة تُولي إهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي و ذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة .وتجول المحافظ ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي داخل المحطة والتي تضم 4 مروقات يتم فيها عملية الترتيب والترويق للمياه وعدد 10 مرشحات يتم فيها عملية الترشيح للمياه مشددًا على الشركة المنفذه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال تمهيدا لدخول المحطة الخدمة لتساهم وبقدر كبير في حل مشكلة ضعف المياه وتوفير كوب مياه نظيف لمركز ومدينة مشتول وتوابعها، كما تم تفقد المعمل للإطمئنان على مراقبة تنقية مياه الشرب بالمحطة بعد أن تم أخذ أخذ عينات من مياه المحطة لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ومعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من نسبة العكارة وصلاحية المياه المستخدمة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .