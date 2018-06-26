أيسلندا تحتاج لمعجزة أمام كرواتيا للتأهل لدور الـ16 بالمونديال

يثق المنتخب الأيسلندي في إمكانية تأهله إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا والتي تشهد أول مشاركة له في بطولات كأس العالم.



ومع تأهل المنتخب الكرواتي متصدر المجموعة برصيد ست نقاط إلى الدور الثاني فعليا، أصبحت البطاقة الثانية فقط في المجموعة الرابعة محصورة بين منتخبات الأرجنتين وأيسلندا ونيجيريا.



ولكن المنتخب الأيسلندي يثق في قدرته على التأهل إلى الدور الثاني على حساب المنتخب الأرجنتيني الذي يلتقي اليوم نظيره النيجيري في ختام مباريات المجموعة بالتزامن مع مباراة المنتخبين الأيسلندي والكرواتي.



ويحتاج المنتخب الأيسلندي إلى الفوز على نظيره الكرواتي وفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره النيجيري بنتيجة هزيلة ليلعب فارق الأهداف دوره لصالح المنتخب الأيسلندي.

