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غباشي: مشروعات ضخمة فى تركيا تبدأ بحلول 2023 .. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:08 م
الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية وال
إسلام الطوانسي
قال الدكتور مختار غباشي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انتهاء اتفاقية 1923 التي وقع عليها أتاتورك للتنازل عن الخلافة الإسلامية تعني سيطرة تركيا الكاملة على مضيقى البسفور والدردنيل.

وأضاف غباشي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المضيقين يسيطران على حركة التنقل بين الشرق والغرب والتجارة العالمية، وهناك مشروع للربط بين المضيقين لعمل مضيق اسطنبول أو قناة اسطنبول لعمل ممر ملاحي كبير، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يتوجس من تركيا ويرفض دخولها للاتحاد الأوروبي إلا أنه لا يرغب في جعل تركيا منافس للاتحاد الأوروبي ويحيي أمالها في الدولة العثمانية.

ولفت إلى أن 2023 ستكتمل المنظومة العسكرية التركية من إنتاج كامل الأسلحة التي ستحتاجها المنظومة التركية، وسيكون هناك سيارة تركية كاملة التصنيع من الهيكل إلى الموتور، وهو ما يشير إلى أهمية هذا التاريخ بالنسبة لتركيا.

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