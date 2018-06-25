ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غدا.. محاكمة حياتو والعمرانى فى مخالفة قانون الاحتكار

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:09 م
عيسي حياتو - رئيس
عيسي حياتو - رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم سابقا
اسلام مقلد
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الثلاثاء، محاكمة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سابقا، وهشام العمراني، سكرتير عام الاتحاد سابقًا، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.

كانت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فى بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، بمخالفة المادة "8"فقرات "أ" و"ب" و"د" من قانون "5" حماية المنافسة، وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.

ترشيحاتنا

حبس رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه في واقعة وفاة محتجز

العدل يرشح هذا المدرب لتولى منتخب مصر

خالد بيومي يؤكد: الشعب يطالب برحيل كوبر واتحاد الكرة المصري

مشاجرة بين تونسيين وإسرائيليين خلال فعاليات كأس العالم.. فيديو

إبراهيم فايق يكشف أسباب عدم احتفال محمد صلاح بهدفه في السعودية

فيديو جراف .. يوميات نجوم الرياضة على تويتر

رياضة البرلمان: اتحاد الكرة قائم على المصالح والمنتخب الضحية

فاران مدافع منتخب فرنسا: ارتداء شارة القائد أمام الدنمارك شرف

سواريز أفضل لاعب في مباراة الأوروجواي وروسيا

مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة مصر والسعودية

الحضري بعد خسارة المنتخب: احنا أسفين يا مصريين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضد الشيخوخة.. 17 نوع طعام تحمى بشرتك من تقدم العمر

مساعد وزير الداخلية للسجون يتفقد أحوال النزلاء بأبو زعبل ..صور

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

مصري يحول الأماكن الأثرية لأسطورية: بشجع سياحة بلدنا.. صور

فيديو

أسامة رستم: الدواء المصري يغطي 92% من الاحتياجات ..فيديو وصور
رئيس جامعة الفيوم لـ صدى البلد: مسئولو جامعتي كلهم شباب.. اكتشفت وجود 21 إدارة بلا موظفين.. نستعد لافتتاح 19 مشروعا في 2019.. والصدفة أنقذتني من فضيحة البنطلون المقطع.. فيديو
غباشي: مشروعات ضخمة فى تركيا تبدأ بحلول 2023 .. فيديو
غباشي: أردوغان تعامل بذكاء سياسي مع الانتخابات التركية
وزير مالية الأردن الأسبق: الحكومة ستخفض النفقات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟