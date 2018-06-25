أحمد موسى يطلق هاشتاج #حاسبوا_الجبلاية بعد خسارة مصر.. فيديو

تقدم الإعلامي أحمد موسي، بالتهنئة إلي المنتخب السعودي للفوز على المنتخب المصري فى مباراة اليوم من بطولة كأس العالم، موضحا أن المنتخب المصري يستحق الخسارة.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن المصريين غاضبون لعدم وجود روح وعزيمة وإصرار أو اتحاد كرة أو أي شيء بالمرة.



وأطلق موسي هاشتاج #حاسبوا_الجبلاية علي الثلاثة أصفار الكبار، مطالبا بمحاسبة كل المسئول عن هزيمة المنتخب الوطني، سواء كان جهازا فنيا أو الجبلاية أو اتحاد كرة أو لاعبين.

