بالصور.. حواس يطير إلى إيطاليا لإنهاء أوبرا "توت عنخ أمون"

التقى عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وسفير التراث العالمي الليلة الموسيقار الشهير ""santocono وكاتب السيناريو المعروف "zambone " فى كاتانيا بصقلية بإيطاليا في إطار العمل الكبير "أوبرا" توت عنخ آمون الذي عكف على تأليفه الدكتور "زاهي حواس " الذي سوف يعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2022، ويتزامن هذا الحدث مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون.



