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ثقافة

بالصور.. حواس يطير إلى إيطاليا لإنهاء أوبرا "توت عنخ أمون"

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:23 م
صدى البلد
علاء المنياوي
التقى عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وسفير التراث العالمي الليلة الموسيقار الشهير ""santocono وكاتب السيناريو المعروف "zambone " فى كاتانيا بصقلية بإيطاليا في إطار العمل الكبير "أوبرا" توت عنخ آمون الذي عكف على تأليفه الدكتور "زاهي حواس " الذي سوف يعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2022، ويتزامن هذا الحدث مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون.

وأكد "حواس"، أنه فور وصوله إلى القاهرة سوف يعرض الأوبرا على الدكتور خالد العناني وزير الآثار ،فيما قام حواس" بتسجيل لقاء للتلفزيون الإيطالي عن هذا الأوبرا الذي يتعاون فيه الجانب المصري والإيطالي.
بالصور.. حواس يطير إلى إيطاليا لإنهاء أوبرا "توت عنخ أمون"
بالصور.. حواس يطير إلى إيطاليا لإنهاء أوبرا "توت عنخ أمون"
بالصور.. حواس يطير إلى إيطاليا لإنهاء أوبرا "توت عنخ أمون"
بالصور.. حواس يطير إلى إيطاليا لإنهاء أوبرا "توت عنخ أمون"
بالصور.. حواس يطير إلى إيطاليا لإنهاء أوبرا "توت عنخ أمون"

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