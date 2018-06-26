بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج و شركة النصر للمبانى والإنشاءات

وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع شركة النصر للمبانى والانشاءات " ايجيكو" والتى يرأسها المهندس أحمد أبو شبانه رئيس مجلس الادارة.



وقال عزيز أن بموجب هذا البروتوكول تقوم الجامعة بالتعاون مع شركة النصر للمبانى والإنشاءات، وذلك لتنفيذ أعمال مشروعى إنشاء مبنى الفصول وقاعات التدريس ومبنى كلية رياض الأطفال بجامعة سوهاج الجديدة باجمالى تكلفة يبلغ 170 مليون جنيه .



ومن جانبه أوضح المهندس أشرف ابراهيم بسيونى ممثل عن الشركة ورئيس قطاع المنيا أن هذا التعاون هو الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، مؤكدًا على التزام الشركة بتنفيذ بنود العقد واتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية على أكمل وجه .

وأضاف أن مدة العمل بمشروعى مبنى الفصول وقاعات التدريس ومبنى كلية رياض الأطفال تستغرق 30 شهرًا .



وفى نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على أهمية استمرار ومواصلة أعمال اللجنة المشكلة من الجانبين لمتابعة المشروعات المقرر تنفيذها.



حضر الاجتماع المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة وممثلين عن الادارة القانونية والهندسية بالجامعة ووفد من شركة المنفذة .



