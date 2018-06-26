اعتماد المشروعات الممولة من قرض البنك الدولي بسوهاج

ترأس المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، الاجتماع الرابع للمجلس الاقتصادي بالمحافظة لمناقشة واعتماد خطة مشروعات مشروع تنمية صعيد مصر الممول من قرض البنك الدولي للتشييد والبناء للعام المالي 2018/2019م .



حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مدير المكتب التنسيقي للبرنامج، والدكتورة ناهد اسكندرعضو المكتب التنسيقي، والدكتور ضياء الدين عضو المكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية، وكلا من الدكتور احمد يسري، والدكتور وليد بيومي، والدكتور اشرف خضر، مستشاري البنك الدولي، والدكتور عمر محمد الحادي، المنسق العلمى للمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والمناطق الصناعية والجهات المختصة أعضاء المجلس الاقتصادي، واعضاء وحدة التنفيذ المحلية .



واشاد الدكتور هشام الهلباوي، بتعاون المحافظة مع الوزارات بلجنة التيسير ورئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة التيسير والوزارات المعنية ( وزارة التنمية المحلية – وزارة المالية - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي – وزارة التجارة والصناعة - التخطيط والاصلاح الاداري )، مشيرا انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية لسرعة تقديم المقايسات التقديرية لادارة الحسابات والتخطيط لصرف المبالغ المستحقة حتي يمكن للمحافظة استكمال الاجراءات لصرف الدفعة الثانية .



وقال الهلباوي ان وزارة التجارة والصناعة وافقت علي نسبة الاشراف والاستشارات والتصميمات للمشروعات المنفذة من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وجاري تحديد موعد لتوقيع بروتكول التعاون خلال الاسبوع الحالي بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية والمعنية بتطوير المناطق الصناعية، وكذلك الاتفاق بين المحافظة ووزارة التخطيط والاصلاح الاداري للدولة والمعنية بتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة .



وأوضح السكرتير العام المساعد ان الاجتماع ناقش خطة مشروعات العام المالي 2018/2019م واعتماد خطة المشروعات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، ومشروعات التجميل وتحسين البيئة، وتطوير المراكز التكنولوجية، ومشروعات تطوير المناطق الصناعية، بالاضافة إلي انشاء مناطق صناعية حرفية و تكتلات زراعية و صناعية .



وقال شلبي، ان الاجتماع وافق علي مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2018/2019م بواقع 10 مشروعات صرف صحي و10 مشروعات مياه شرب بمختلف مراكز وقري المحافظة ، كما تمت الموافقة علي 17 مشروع في قطاع الطرق و3 مشروعات كباري للعام المالي 2018/2019م ، ووافق المجلس الاقتصادي علي 10 مشروعات في مجال تحسين البيئة ضمت تغطية ترع ومصارف وتطوير وتجميل منطقة القيسارية وميدان العارف، وكذلك الموافقة علي ادراج 15مشروعات لتطوير المراكز التكنولوجية بخطة 2018/2019م منها تكلفة خط الربط مع الجهات الخارجية " الدفاع المدني ، المياه ، والكهرباء " .



واضاف انه تمت الموافقة علي ادراج 8 مشروعات لتطوير المناطق الصناعية بخطة العام المالي 2018/2019م منها اقامة منظومة صرف متكاملة بالمنطقة الصناعية بالاحايوة شرق ، وكذلك استكمال اعمال الكهرباء وشبكة الطرق بالمنطقة الصناعية غرب جرجا ، بالإضافة إلي اعمال كهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي، وتطوير مجمع الاثاث بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، واستكمال شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر .



وأعلن شلبي موافقة المجلس الاقتصادي علي خطة بناء القدرات والمدرج لها تمويل قدره 6 مليون جنية في خطة 2017/2018م لتنفيذها خلال العام الحالي، والموافقة علي ادراج مشروعات التكتلات الاقتصادية ومشروعات تنمية الاقتصاد المحلي خطة العام المالي 2018/2019م ، بإجمالي 27 مشروع متنوع يشمل تحسين وتطوير الكورنيش واقامة محلات تجارية وكافتيريات، اقامة اسواق حضارية بديله للاسواق العشوائية ومحلات لتشغيل الشباب، والباعة الجائلين، وتطوير المجازر وإقامة سوق جملة للخضار والفاكهة وسوق الاعلاف والماشية به مخازن وساحات مبردة لتخزين وتعبئة الالبان، وكذلك انشاء مجمع تجارى لوجستيى لحفظ الخضار والفاكهة به ساحات مبردة وحفظ وتعبئة وتغليف الخضار والفاكهة، وانشاء مناطق صناعية حرفية و تكتلات زراعية صناعية، بالاضافة إلي المشروعات الداعمة للسياحة والتنوع السياحي بالمحافظة .

