الصحة: تعاون مع التعليم العالى لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بعد أداء اليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تسعى لعمل زيارات .



وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة فى مصر» المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى كمال ماضى، أن الوزيرة بدأت بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أمس لبحث تعزيز سبل التعاون فى القطاع الطبى، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.



واشار إلى أن الوزيرة قامت اليوم بزيارة، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والكنيسة فى المجال الطبى، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وتابع أن الوزيرة تسعى خلال الفترة الحالية بالقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات الجمهورية، وأشار إلى أن المستشفيات المتخصصة في أمراض القلب بشكل عام سواء القلب المفتوح والقسطرة لديها أكبر قوائم انتظار .



وأوضح مجاهد ان مصر تعانى من مشكلة كبيرة وهى توزيع المرضى على المستشفيات فهناك مستشفيات بها عدد كبير من المرضى وهناك مستشفيات لا يكون بها عدد كاف من المرضى فالوزيرة ستقوم بتوزيع ذلك.



وفى نفس السياق قال مجاهد أن هناك تعاون بين وزارة الصحة والتعليم العالي لعمل موقع الكتروني بينهما لتوفير حضانات وأسرة رعاية مركزة لتقديم خدمة تليق بالمواطن، موضحا ان الهدف من هذا الموضوع هو توفير العلاج للمرضى سواء فى مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات التعليم العالى.



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، ان الهدف من هذا المشروع هو الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





