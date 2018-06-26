طريقة عمل بديكير لبناني لقدمك في المنزل

تعلمي عمل البديكير للقدمين في المنزل، والتي لن تكلفك الكثير وفي الوقت نفسها تأثيرها قد يكون أكبر أو على الأقل مثل التأثير الذي تحصلين عليه، عند عمل البديكير في الصالونات بطريقة خبيرة التجميل اللبنانية عاليا غريب.



ويمكنك بسهولة شراء الحجر الخفاف رخيص الثمن من أي محل للتجميل ثم انقعيه في الماء الدافيء،و قومي بفرك باطن قدميكِ للتخلص من خلايا الجلد الميت التي تكون طبقة صلبة وخشنة من الجلد أسفل قدميك، ثم استخدمي أي نوع من الصابون السائل الذي يناسبك شريطة ألا يكون خفيفًا للغاية بحيث لا يتمكن من اختراق جلد قدميكِ السميك، واحرصي على وجود منشفة بالقرب من متناول يديكِ، وقومي بلف قدميكِ فيها بمجرد الانتهاء من عملك



كما يتطلب الأمر التأكد من نقع قدميك في الماء على الأقل لمدة ربع ساعة، قبل البدء في عملية التقشير، وأن تقومي بترطيبها بشكل جيد للغاية باستخدام أي كريم للقدمين.