كنغر يصر على المشاركة بمباراة كرة قدم في أستراليا





لم يظهر حيوان الكنغر الأكثر شهرة في أستراليا، اهتمامًا كبيرًا بمباراة جمعت بين فريقين للسيدات أقيمت في العاصمة كانبيرا حتى أخذه الحماس في منتصفها تقريبا ليقتحم ملعب المباراة.وتوقفت المباراة لنحو 30 دقيقة بعد أن اقتحم كنغر ضخم أرض الملعب ورفض المغادرة بل تمدد مستلقيًا أمام المرمى.وقال معلق المباراة لهيئة الإذاعة الاسترالية: ”كان يشاهد الشوط الأول لكنه قرر المشاركة بعد خروج اللاعبات للاستراحة“.وأظهرت صور التقطت من الملعب الذي أقيمت عليه يوم الأحد، مباراة بين فريقي كانبيرا وبيلكونين يونايتد للسيدات، وحاولن تسديد الكرة باتجاه الكنغر لإجباره على الخروج من الملعب لكنه رفض بإصرار.وأضاف المعلق "كان سعيدا بالتحكم في الأمور"، مؤكدا أن إخراج الكنغر من الملعب كان صعبا إلا باللجوء إلى القوة وإجباره على ذلك وهو ما قد يثير غضبه.ويعيش في أستراليا نحو 45 مليون حيوان كنغر وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد السكان.ولكن نادرا ما يتسبب الكنغر في إحداث فوضى خلال المباريات فيما يمكن مشاهدة الكنغر في المناطق الريفية وفي محيط العاصمة كانبيرا.ونجح مدرب فريق بيلكونين في إخراج الحيوان بعد أن استخدم سيارته لدفع الكنغر باتجاه فتحة في سياج يحيط بالملعب بعدها استؤنفت المباراة وانتهت بفوز بيلكونين 2-صفر.