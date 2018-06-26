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ديني

الإفتاء تكشف عن عمل يبسط لك الرزق في الدنيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:34 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك عمل يفتح للإنسان أبواب الرزق الواسع، والبركة في العمر.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلة الرحم وَبرُّ ذوي القربى ومودتهم، جزاؤه البركة في العمر والرزق، مستشهدة بما رواه البخاري قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه».

وأوصت بالوالدين قائلة: أَكرِمْ والديك فهما سبب وجودك؛ لذا قرن الله تعالى شكرهما بشكره سبحانه، في قوله عز وجل: «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ» الآية 14 من سورة لقمان.

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