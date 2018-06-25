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وصفة القرنفل لإزالة الانتفاخ وغازات المعدة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:03 م
صدى البلد
ريهام قدري
الانتفاخ أو غازات المعدة مشكلة حقيقية تواجه كثيرين ولها مسببات متعددة ولها علاجات مختلفة، ويقول محسن النادي المعالج بالطب البديل إن الإفراط في تناول الطعام وعسر الهضم من أهم أسباب انتفاخ البطن الذي يعاني منه الكثير من الناس.

وقال إن سبب انتفاخ البطن هو تراكم الغازات والسوائل داخل المعدة , وتتجمع الغازات عند ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب متسببة بعد ذلك بمشاكل انتفاخ البطن وزيادة الغازات.

وللتخلص من الانتفاخات والغازات، قم بوضع 5 حبات من القرنفل في كوب من الماء المغلي واتركه منقوعا لمدة 10 دقائق، ثم قم بشربه ويفضل تكرار هذا من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.

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