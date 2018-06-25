محمد فاضل يعلن استقالة جماعية للجنة الدراما
الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:37 م
أكد المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما التابعة للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، استقالة جماعية تقدمت بها اللجنة اليوم.
وحول أسباب الاستقالة، قال فاضل فى صريحات صحفية لـ"صدى البلد": أكتفي بما جاء بنص الاستقالة، وسيتم الإعلان عن الأسباب رسميا خلال الأيام القادمة.
وقال ان اللجنة أصدرت بيانا رسميا اليوم اعلنت فيه عن الاستقالة الجماعية بموافقة جميع أعضائها الآتية أسماؤهم: الناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج عمر عبد العزيز، وسكرتير المهن التمثيلية نبيل الجوهري، وعضو المهن التمثيلية أيمن عزب.