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فن

محمد فاضل يعلن استقالة جماعية للجنة الدراما

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:37 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما التابعة للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، استقالة جماعية تقدمت بها اللجنة اليوم.

وحول أسباب الاستقالة، قال فاضل فى صريحات صحفية لـ"صدى البلد": أكتفي بما جاء بنص الاستقالة، وسيتم الإعلان عن الأسباب رسميا خلال الأيام القادمة.

وقال ان اللجنة أصدرت بيانا رسميا اليوم اعلنت فيه عن الاستقالة الجماعية بموافقة جميع أعضائها الآتية أسماؤهم: الناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج عمر عبد العزيز، وسكرتير المهن التمثيلية نبيل الجوهري، وعضو المهن التمثيلية أيمن عزب.

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