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أسبوع عودة التوك شو.. أسامة كمال يعود بلقاءات مع المواطنين.. هنا العاصمة ينطلق بدون لميس.. وصباح دريم في انتظار قصواء الخلالي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:35 م
صدى البلد
أحمد سالم
بعد إجازة مطولة حصل عليها مقدمو برامج التوك شو خلال شهر رمضان المعظم، بدأت الإضاءات تسطع من جديد داخل الاستوديوهات معلنة عودة بعض البرامج المتوقفة الى الساحة بينما بعضها لازال في طور التحضيرات.

الجمعة الماضي، شهدت قناة المحور عودة برنامج آخر الأسبوع الذي تقدمه الإعلامية دينا يحيى، بشكل أسبوعي على شاشتها.

ويهتم البرنامج باستعراض أهم القضايا خلال أسبوع وتحليلها من جانب متخصصين في كل المجالات.

وأعلنت قناة دي إم سي مساء أمس عن عودة مختلفة لبرنامج مساء دي إم سي مع أسامة كمال مساء الثلاثاء، وذلك من خلال لقاءات مع مواطنين في الشارع.

ويجري كمال جولة ميدانية مع المواطنين بالشارع للتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم لعرضها في البرنامج.

وكان البرنامج حصل على إجازة خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

على جانب آخر لازالت التحضيرات باستوديوهات قناة دريم قائمة لاستقبال البرنامج الصباحي "صباح دريم" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.

وأعلنت القناة عن انطلاق أولى حلقات البرنامج العائد من إجازة رمضان وعيد الفطر، صباح يوم الإثنين القادم.

وكان الإعلامي محمد الباز، استأنف في وقت سابق تقديم برنامجه "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، بداية من الأربعاء الفائت، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان.

ويناقش "الباز"، في برنامجه العديد من الموضوعات الشائكة التي تشغل الرأي العام، ويجيب على التساؤلات التي تهم المواطنين بشأن القضايا الحياتية اليومية.

وعاد برنامج هنا العاصمة على قنوات CBC السبت الماضي، حيث تقدمه المذيعات ريهام إبراهيم، ولما جبريل ودينا زهرة، بدلا من لميس الحديدي بسبب حصولها على إجازة سنوية.

ومن المقرر عودة الحديدي مطلع سبتمبر المقبل لتقديم البرنامج من خلال شكل ومحتوى جديد.

كما عادت الإعلامية رشا نبيل لبرنامج "مصر النهاردة" الذى يذاع على شاشة قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصرى وتوقف خلال إجازة رمضان والعيد.

برنامج "مصر النهاردة" يقدمه الإعلامى خيرى رمضان والإعلامية رشا نبيل، ويعرض على مدار الأسبوع فى الساعة العاشرة مساء.

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