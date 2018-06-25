برلماني يطالب بإقالة اتحاد الكرة وفتح تحقيق حول المخالفات

تقدم النائب سليمان فضل العميري، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة بشأن مخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم.



وطالب العميري في بيان صحفي له اليوم، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حجم التجاوزات التي وقعت في إطار مشاركة مصر في كأس العالم، والوقوف على حقيقة ما حدث أثناء معسكر المنتخب قبل مباراة مصر وروسيا، مما نتج عنه ضعف المستوى الذي ظهر به المنتخب في مباريات كأس العالم والخروج من البطولة خالي الوفاض.



وأشار إلى أن هناك شبهة فساد حول بعثة المنتخب الوطني وهناك تجاوزات ومخالفات مالية تستوجب محاسبة المتورطين فيها بعد خضوعهم للتحقيق العاجل والفوري.



وشدد على ضرورة إقالة اتحاد الكرة بالكامل ومن ثم فتح تحقيق عاجل وفوري معه ومحاسبة المتورطين في المخالفات المالية وتشتيت تركيز اللاعبين بسبب التجاوزات التي لم نشاهدها في اي منتخب من تلك المشاركة جميعها في كأس العالم.