مبادرة مكارم تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعى لتوعية الناس بالخير

مبادرة مكارم هي إحدى المبادرات التى انطلقت منذ عام وهدفها توعية الناس بوجوب إعلاء مكارم الأخلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبرامج التوعية .



وأكد القائمون على المبادرة انها تهدف لتعلية القيم لإعادة إصلاح الفرد نفسيًا وخلقيًا، وتوجهه نحو الخير والإحسان والواجب.



ونوه ماضى الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامى العربى أنه يسعى للوصول بالمبادرة لكافة شرائح المجتمع .



ووضح رجل الأعمال عبد الله الشاهين المشارك فى المبادرة أنه يسعى للشراكة مع العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى في الوطن العربي لتصل مبادرته لأهدافها .



