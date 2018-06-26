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ديني

حكم تغيير نية الصلاة أثناء أدائها من نافلة إلى جماعة.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:01 ص
تغيير النية أثناء
تغيير النية أثناء الصلاة
أمل فوزي
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال كان المُصلي يؤدي ركعتي السُنة في المسجد، وانضم له آخرين، من أجل صلاة الجماعة، فليس عليه تغيير نيته وتحويل النافلة إلى جماعة.

وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر لدار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال: «كنت أصلي نافلة الظهر، ثم جاء شخص ووقف خلفي، فهل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة وتحويلها إلى صلاة جماعة بدلًا صلاة السُنة ؟»، أنه لا ينبغي على الشخص أن يُغير نية الصلاة أثناء أدائها، وإنما عليه أن يتمها ويكملها.

وتابع: وإذا ما أراد آخر أن يقتدي به، فسيقف على يمينه متأخرًا عنه قليلًا، وحينئذ ينوي صلاة جماعة، أما المصلى الأول، وفضل الله واسع يعطيه أجر الجماعة كاملًا، ثم يُسلم، وبعد ذلك إذا لم يكن قد صلى الفرض فليصل بعدها.

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